Кинодайджест: сериал про ангарского маньяка, Шарлиз Терон в роли киллера и другие новости

Вадим Карасев

Сериал про маньяка, короткометражка от Дэвида Линча, новые трейлеры — рассказываем о самых интересных новостях из мира кино!

Вышел трейлер последнего сезона "13 причин почему"

В сети появился трейлер четвертого сезона сериала "13 причин почему" (13 Reasons Why) о жизни американских подростков, полной травм и тайн.

После загадочного самоубийства Ханны Бейкер (которому был посвящен первый сезон) прошла уже пара лет, но эта трагедия продолжает влиять на судьбы героев: перед смертью Ханна записала 13 кассет, рассказав, что косвенно подтолкнуло ее к решению уйти из жизни, и эта тайна навсегда связала обвиненных. Однако теперь у героев новые проблемы: они оканчивают школу и готовятся к выпускному, но спокойную жизнь, как обычно, омрачают скелеты в шкафу и секреты из прошлого.





В кадре – как уже знакомые персонажи, так и новые лица, нет только самой Ханны: исполнительница этой роли Кэтрин Лэнгфорд покинула проект после второго сезона, но, как показали рейтинги, и без нее история удержалась на плаву. Однако на этом все: этот сезон станет последним.

Премьера — 5 июня на Netflix.





Звезды "Игры престолов" Питер Динклейдж и Джейсон Момоа снимутся вместе в новом фильме

Пусть в сериале "Игра престолов" два самых харизматичных персонажа — Тирион Ланнистер и кхал Дрого — так и не встретились за все сезоны (ведь Дрого погиб еще в начале), исполнители этих ролей Питер Динклейдж и Джейсон Момоа получили возможность снова поработать вместе и наконец-то встретиться в кадре. И этот дуэт обещает быть захватывающим!

Актеры исполнят главные роли в комедийном хорроре "Хороший, плохой, неживой" (Good Bad & Undead) о приключениях Ван Хельсинга и вампира, а также спродюсируют картину.





Питер Динклейдж и Джейсон Момоа в сериале "Игра престолов"

Ван Хельсинг (Динклейдж) — последний представитель легендарной семьи охотников на вампиров, но истреблять нежить ему как-то не хочется, и вместо этого он заключает сделку с другим таким же неприкаянным — завязавшим вампиром (Момоа): они решают помочь друг другу и заработать. Вместе они начинают колесить по городам и облапошивать местных: вампир "нападает" на людей, а Ван Хельсинг его "убивает" — щедрую плату благодарного населения делят поровну. Однако вскоре начинаются проблемы: за голову вампира назначают крупную сумму, и охоту на него открывают и люди, монстры.

Идея сценария принадлежит Марку Свифту и Дэмиэну Шеннону ("Пятница, 13-е," 2009 г.), а режиссером станет Макс Барбаков ("Палм-Спрингс"). По словам создателей, картина совместит элементы криминального боевика "Успеть до полуночи" и фильмов о Дракуле.





Шарлиз Терон в роли бессмертного киллера

В сети появился первый трейлер очередного проекта Netflix — боевика "Бессмертная гвардия" (The Old Guard) о команде воинов, которым даровано бессмертие. Вечная жизнь для них давно в тягость, а непрекращающаяся война длиной в тысячелетия — рутина. Привычный порядок вещей в сплоченной команде, которую возглавляет Энди (Шарлиз Терон), когда-то известная как Андромаха из Скифии, нарушает появление новой бессмертной — первой за очень долгое время. Вместе с ее появлением приходят и проблемы.





Помимо Терон, в картине также снялись Кики Лэйн, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг и другие. Режиссером стала Джина Принс-Байтвуд ("Тайная жизнь пчел").

Премьера — 10 июля 2020 года.





Дэвид Линч выпустил короткометражку "Пожар"

Режиссер Дэвид Линч теперь не только рассказывает о погоде на своем "карантинном" YouTube-канале David Lynch Theater, но и делится новыми работами: на днях он представил свой короткометражный анимационный фильм Fire ("Пожар").

Лента была создана еще в 2015 году, но раньше увидеть ее можно было лишь на выставках режиссера — сейчас впервые короткометражка оказалась доступна всем.





10-минутный проект режиссер сам лично написал, нарисовал и поставил: по первому образованию Линч — художник, и анимация в том или ином виде часто присутствует в его работах. В этом проекте с анимацией ему помогал Норико Миякава. Музыку к фильму написал польский композитор Марек Жебровский, вместе с которым Линч в 2007 году выпустил альбом Polish Night Music.

В черно-белом фильме нет слов и сюжета как такового: странные фигуры танцуют на фоне мрачных пейзажей, горит огонь... Все вместе это создает пугающее впечатление — то, что так часто возникает и в других работах автора культового "Твин Пикса".

Юлия Снигирь ищет маньяка в сериале "Хороший человек"

В сети появился трейлер нового проекта Константина Богомолова для видеосервиса Start — сериала "Хороший человек", посвященного одной из самых жутких историй отечественной криминалистики последних лет: истории ангарского маньяка Михаила Попкова.

Работая в полиции, он годами насиловал и убивал женщин в районе города Ангарска Иркутской области: с 1992 по 2010 год его жертвами стали 78 человек. Попков приговорен к двум пожизненным тюремным срокам и известен как один из самых жестоких серийных убийц и насильников в истории современной России.





История ангарского маньяка и стала отправной точкой для создателей сериала "Хороший человек". По сюжету, в тихий городок Рубежный из Москвы приезжает молодой следователь Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Она должна проверить информацию СМИ о существовании в городе серийного убийцы. Столичную гостью в провинции встречают прохладно: как и в любом маленьком городе, здесь еще с 1990-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом чем-то повязаны и в шкафу каждого припрятано по скелету.

Помимо Снигирь, в сериале также снялись Никита Ефремов, Дарья Жовнер, Маруся Фомина, Александра Ребенок, Андрей Бурковский, Игорь Гордин, Мария Ивакова и другие звезды. Эпизодическая роль и у жены режиссера Ксении Собчак.



