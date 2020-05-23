Китай добивается контроля над Гонконгом вопреки протестам населения

Влада Некрасова

Коммунистические власти КНР в первый день ежегодной парламентской сессии в пятницу, 22 мая, внесли предложение принять новый закон о нацбезопасности. По информации телеканала NTD, законопроект, включённый в повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине, запрещает призывы к независимости региона.

«Жители Гонконга опасаются, что их регион потеряет свои права и свободы, гарантированные принципом „одна страна — две системы“, — сообщает NTD. — Многие говорят, что регион лишается своей автономии, которая гарантирована на 50 лет договором 1997 года о передаче Гонконга от Великобритании КНР».

Ранее китайские коммунистические лидеры неоднократно предупреждали, что больше не намерены терпеть народные выступления в Гонконге. Последняя волна антиправительственных протестов началась там в прошлом году и продолжалась около семи месяцев.

Как ожидается, закон примут до окончания ежегодной сессии ВСНП, которая продлится до 28 мая. Зампред постоянного комитета ВСНП Ван Чен сообщил о намерении Пекина создать «правовые системы и механизмы правоприменения» для защиты нацбезопасности в Гонконге.

«Учитывая ситуацию в Гонконге в настоящее время, необходимо предпринять усилия на государственном уровне для создания и совершенствования правовой системы», — цитирует РБК пояснения Ван Чена.

Министерства иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады уже отреагировали на намерения Китая принять закон о национальной безопасности в Гонконге. В совместном заявлении трех ведомств подчёркивается, что принятие такого закона без непосредственного участия жителей Гонконга, законодательных или судебных органов полностью подорвет принцип «одна страна — две системы», считают дипломаты. Ведомства также напомнили о подписанной декларации между Китаем и Великобританией, которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономии.

В США инициатива властей Китая тоже подверглась критике. Госсекретарь Майк Помпео предупредил, что действия Пекина, которые ударят по свободе Гонконга, «неизбежно повлияют» на отношение Вашингтона к статусу этой территории. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пообещал «жесткую реакцию» со стороны Штатов, если закон будет принят.