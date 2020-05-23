Китай добивается контроля над Гонконгом вопреки протестам населения
Коммунистические власти КНР в первый день ежегодной парламентской сессии в пятницу, 22 мая, внесли предложение принять новый закон о нацбезопасности. По информации телеканала NTD, законопроект, включённый в повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине, запрещает призывы к независимости региона.
Ранее китайские коммунистические лидеры неоднократно предупреждали, что больше не намерены терпеть народные выступления в Гонконге. Последняя волна антиправительственных протестов началась там в прошлом году и продолжалась около семи месяцев.
Как ожидается, закон примут до окончания ежегодной сессии ВСНП, которая продлится до 28 мая. Зампред постоянного комитета ВСНП Ван Чен сообщил о намерении Пекина создать «правовые системы и механизмы правоприменения» для защиты нацбезопасности в Гонконге.
Министерства иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады уже отреагировали на намерения Китая принять закон о национальной безопасности в Гонконге. В совместном заявлении трех ведомств подчёркивается, что принятие такого закона без непосредственного участия жителей Гонконга, законодательных или судебных органов полностью подорвет принцип «одна страна — две системы», считают дипломаты. Ведомства также напомнили о подписанной декларации между Китаем и Великобританией, которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономии.
В США инициатива властей Китая тоже подверглась критике. Госсекретарь Майк Помпео предупредил, что действия Пекина, которые ударят по свободе Гонконга, «неизбежно повлияют» на отношение Вашингтона к статусу этой территории. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пообещал «жесткую реакцию» со стороны Штатов, если закон будет принят.