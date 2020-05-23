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Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР

Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР
Два региональных лидера террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) ликвидированы в Сирии в ходе совместной операции коалиции, возглавляемой США, и отрядов Сирийских демократических сил (СДС), сообщает в пятницу коалиция.


"Семнадцатого мая Сирийские демократические силы в партнерстве с коалицией атаковали позицию ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия... Два лидера ИГ* - Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи были убиты во время этой операции", - отмечается в сообщении.

О ликвидации бывшего главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.


Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

# В мире
По материалам: ria.ru

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