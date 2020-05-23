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Кому не стоит носить золотые украшения: опасная энергетика золота

Кому не стоит носить золотые украшения: опасная энергетика золота

Золото — любимый металл многих. Оно ассоциируется с богатством, властью, красотой и успехом. Но есть люди, которым точно не стоит его носить. Эксперты в области биоэнергетики расскажут, почему золотые аксессуары могут вредить.

Есть украшения, которые приносят одни лишь несчастья. Золото не входит в эту категорию, но оно порой может быть крайне негативным. Например, если носить его в неподходящее время. Разберем, кому же золотые сережки или цепочка из золота будут так не по душе.


Людям, находящимся в стрессе

Если жизнь человека наполнена стрессами и проблемами, то золото может спровоцировать рост неприятностей. Биополе такой личности и без того нестабильно, а золото своей мощной энергетикой его раскачивает еще сильнее.

Люди, которые много устают, отмечают, что обилие золотых украшений на теле заставляет их быстрее выдыхаться. Нервная и стрессовая работа требует использования таких металлов, как серебро или цирконий, но никак не золото.

Людям, которым нужно сосредоточиться


Золото — прекрасный источник мотивации, энтузиазма, но этот металл крайне активен, поэтому не даст возможности человеку сосредоточиться на сложной и монотонной работе.

Золото заставляет человека терять внимательность и фокусировать внимание не на том, что ему необходимо в данный момент. Этот металл может воодушевлять, но точно не заставляет концентрироваться.

Любителям серебра

Если вы чаще носите серебро, то вместе с ним ни в коем случае нельзя носить золото. Эти два металла обладают абсолютно разной и даже противоположной энергетикой. Именно поэтому золото и серебро носить вместе опасно.

Если вам хочется разнообразить свой образ, то лучше носить подобные украшения поочередно. Серебро полезно в дни, когда вас ждет масса опасностей и трудностей, когда нужда защита от сглаза и проблем. Золото пригодится тогда, когда вам нужно обрести харизму, силу воли, стать более активными.

Агрессивным людям


Если у человека агрессивный характер, и он притягивает к себе неприятности, то золото ему точно противопоказано. Данный металл только усиливает желание быть и казаться лучше. Золото усиливает тягу к агрессии.

Если носить много золота таким людям, то они станут еще более безрассудными и неготовыми идти на компромиссы и соглашения. Это неприемлемо в рабочих вопросах и в любви.

Некоторым Знакам Зодиака

Рыбам и Скорпионам золото не помешает, но оно не совсем хорошо сочетается с их «водной» натурой. Этим людям нужна мотивация, которую может подарить золото, но в остальных случаях оно блокирует поступление позитивной энергетики от звезд.

Овнам, Тельцам и Львам тоже не стоит злоупотреблять золотом. Эти люди зачастую бывают агрессивными, а выше уже было отмечено, что золото и агрессия — это термоядерная смесь.

Людям с насыщенной жизнью

Если в жизни слишком много эмоций, как плохих, так и хороших, то золото будет лишним. Оно не позволит наслаждаться приятными моментами и снизит бдительность.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что всё должно быть в полной гармонии. Счастливым человеком можно назвать того, кто не окружен излишествами. Вселенная требует равновесия и гармонии во всем, поэтому золото не требуется тем, кто и так счастлив.

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По материалам: dailyhoro.ru

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