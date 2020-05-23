Латвия, вслед за США, обвинила Россию в нарушении нескольких договоров

Лидия Мартынова

«Нарушения со стороны восточного соседа, к сожалению, в последнее время не являются чем-то необычным. Россия также нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, к тому же в одностороннем порядке заморозила свои обязательства по отношению к Договору о конвенциональных вооруженных силах в Европе» — прокомментировал ситуацию с выходом США из Договора по открытому небу министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Соединенные Штаты винят в своем поступке Россию, а страны Прибалтики в этом Вашингтон всецело поддерживают, отмечает LETA.

Пабрикс также добавил, что решение США по Договору по открытому небу не стало неожиданностью, так как «Минобороны Латвии проводило консультации с американскими коллегами, а Россию неоднократно призывали соблюдать выполнение документа».

При этом, как подчеркнул Пабрикс, «несмотря на совершенные Россией нарушения, Латвия вместе со странами-союзниками честно выполняла условия договора и готова продолжать выполнять их и впредь».

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий в данное время 34 страны, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

В четверг правительство США оповестило своих международных партнеров о том, что в течение шести месяцев выйдет из заключенного несколько десятилетий назад договора, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий. Как сообщает агентство Reuters, высокопоставленные американские чиновники, беседовавшие с небольшой группой журналистов и пожелавшие остаться неназванными, сказали, что «решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора».

Напомним, решение США поддержали и их сателлиты. Так, по оценке министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, решение США выйти из Договора по открытому небу является «понятным». Рейнсалу также обвинил Россию в нарушении условий договора.

«Это не новость. Вот если бы Рейнсалу вдруг сказал, что США не правы, это была бы новость. Как в учебнике по журналистике: если собака укусила человека, это не новость, а вот если человек собаку — то да. Представьте себе Рейнсалу, кусающего Трампа», — иронизирует главный редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин.