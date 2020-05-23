Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Латвия, вслед за США, обвинила Россию в нарушении нескольких договоров

Латвия, вслед за США, обвинила Россию в нарушении нескольких договоров

Латвия, вслед за США, обвинила Россию в нарушении нескольких договоров

«Нарушения со стороны восточного соседа, к сожалению, в последнее время не являются чем-то необычным. Россия также нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, к тому же в одностороннем порядке заморозила свои обязательства по отношению к Договору о конвенциональных вооруженных силах в Европе» — прокомментировал ситуацию с выходом США из Договора по открытому небу министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Соединенные Штаты винят в своем поступке Россию, а страны Прибалтики в этом Вашингтон всецело поддерживают, отмечает LETA.

Пабрикс также добавил, что решение США по Договору по открытому небу не стало неожиданностью, так как «Минобороны Латвии проводило консультации с американскими коллегами, а Россию неоднократно призывали соблюдать выполнение документа».

При этом, как подчеркнул Пабрикс, «несмотря на совершенные Россией нарушения, Латвия вместе со странами-союзниками честно выполняла условия договора и готова продолжать выполнять их и впредь».

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий в данное время 34 страны, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

В четверг правительство США оповестило своих международных партнеров о том, что в течение шести месяцев выйдет из заключенного несколько десятилетий назад договора, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий. Как сообщает агентство Reuters, высокопоставленные американские чиновники, беседовавшие с небольшой группой журналистов и пожелавшие остаться неназванными, сказали, что «решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора».

Напомним, решение США поддержали и их сателлиты. Так, по оценке министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, решение США выйти из Договора по открытому небу является «понятным». Рейнсалу также обвинил Россию в нарушении условий договора.

«Это не новость. Вот если бы Рейнсалу вдруг сказал, что США не правы, это была бы новость. Как в учебнике по журналистике: если собака укусила человека, это не новость, а вот если человек собаку — то да. Представьте себе Рейнсалу, кусающего Трампа», — иронизирует главный редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Сергей Лазарев разочаровался в профессии
Сергей Лазарев разочаровался в профессии
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса
Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за
Латвия, вслед за США, обвинила Россию в нарушении нескольких договоров
Латвия, вслед за США, обвинила Россию в нарушении нескольких договоров
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов
Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых
В США решили развивать экономику с помощью гигантской статуи Илона Маска
В США решили развивать экономику с помощью гигантской статуи Илона
«Вести в субботу» сняли с эфира из-за заражения сотрудника коронавирусом
«Вести в субботу» сняли с эфира из-за заражения сотрудника
Диверсия в зоне карабахского конфликта: Азербайджан готовится к войне
Диверсия в зоне карабахского конфликта: Азербайджан готовится к войне
"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной
"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти
Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в Россию
Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

Госдеп призвал Россию соблюдать Договор по открытому небу
Госдеп обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу
Лавров: США пытаются представить Россию злостным нарушителем ДРСМД
Госдеп призвал Россию к взаимодействию по Договору об открытом небе