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Липецкая область улучшила свои инвестиционные показатели

Липецкая область улучшила свои инвестиционные показатели
Предприятия Липецкой области в 2019 году,  по данным Росстата, освоили 155 миллиардов рублей, что на 111,8% больше, чем в 2018 году, тем самым став третьим регионом по этому показателю после Москвы и Московской области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"В 2019 году предприятия области освоили 155 миллиардов рублей. Это существенно лучше по объемам инвестиций, чем в 2018 году. В расчете на душу населения в 2019 году приходится по 136 тысяч рублей  на каждого жителя области", - сказал глава региона.

Крупнейшие инвесторы Липецкой области – предприятия металлургической, пищевой промышленности, строительства и транспортировки нефтепродуктов. Более 40 миллиардов рублей направил Новолипецкий металлургический комбинат на реконструкцию доменной печи. Производители соков и детского питания компании "Прогресс" и "Агроном-сад" инвестировали в собственное развитие 1,5 и 2,2 миллиарда рублей соответственно. "Агроном-сад" для сезонных рабочих построил два трехэтажных корпуса общежитий за 300 миллионов рублей и фруктохранилище. Продолжается  закладка интенсивных садов. Завод соков и детского питания "Прогресс" модернизировал производство и расширил линейку продуктов.

Для строительства домов обманутым дольщикам ПАО "Орелстрой" инвестировал более 1 миллиарда рублей. Аналогичные объемы вложений в свою модернизацию сделал производитель соков и минеральной воды "Компания Росинка", а также АО "Транснефть-Дружба". Для поддержания высокой надежности магистральных нефтепроводов компания провела техническое перевооружение нефтеперекачивающей станции "Становая-2".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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