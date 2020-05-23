Лунный день сегодня 23 мая 2020 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, а вместе с ним к нам приходят новые проблемы и новые возможности. О том, чего больше будет сегодня, расскажет лунный календарь. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы оставаться на плаву.

Этот субботний день можно считать одним из самых благоприятных на текущей неделе. Начать его астрологи рекомендуют с позитивной ноты — нужно заняться чем-то приятным, спланировать дела на день, вспомнить об утренней медитации, настроить себя на оптимистичный лад.

Фаза Луны: начинается фаза роста Луны после ее вчерашнего обновления. Это будет уже 2 лунный день, которому суждено пройти под влиянием Близнецов. Стихия Воздуха и активность ночного светила — два отлично сочетающихся друг с другом условия для пробуждения энергетики людей, для новых начинаний и знакомств.

Магнитные бури 23 мая: Солнце не будет негативно влиять на наше самочувствие — магнитосфера Земли предельно спокойна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

смена обстановки;чувство юмора;прогулки;уборка дома;новые начинания;изменение внешнего вида;покупки.пессимизм и уныние;сбитый режим дня;уединение.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня заняться уборкой, но не обычной. Необходимо протереть пыль и как следует проветрить помещение прямо с утра. Также стихия Воздуха отлично подойдет для того, чтобы помыть окна, впустить больше света и тепла в свой дом. Домашняя энергетика будет идеально подходить для отдыха бок о бок с родственниками или второй половинкой.

Что надеть сегодня

Это яркий и благоприятный день, в который стоит одеваться максимально позитивно и даже празднично. Стоит избегать чрезмерно большого количества черных оттенков в образе. Если вам захочется выбрать строгую основу, можно использовать серые тона. Лучше всего со стихией Воздуха сочетаются белый, бирюзовый, голубой.

Из камней-талисманов эксперты рекомендуют выбрать те, которые будут давать вам силы и энергию, а также внутреннюю гармонию. Цитрин поможет восстанавливать силы, поэтому данный минерал подойдет всем, кто сегодня работает. Если предстоит нервный и непростой день, также полезен будет аметист. Дополнить образ помогут украшения из платины.

Финансы и работа во 2 лунный день

Финансовая сторона жизни в такие дни расцветает во всех смыслах и направлениях. Это идеальное время для совершения покупок — как через интернет, так и обычным способом. Сегодня астрологи советуют покупать новые вещи, тратить день на создание нового образа или поддержание красоты.





Успех ожидает представителей практически всех профессий. Это один из лучших дней мая для новых начинаний. 23 мая можно браться за любые важные дела, не боясь потратить зря время и силы. Главное — не лениться.

Любовь и отношения 23 мая

В любви также полезны новые начинания, а именно начало новых отношений, знакомства, флирт, первые свидания. Очень успешными в амурных делах станут люди с хорошим чувством юмора, открытые и оптимистичные. Если вы находитесь в поисках отношений, воспользуйтесь пятью самыми сильными талисманами — они помогут обрести удачу.

Что касается общения с близкими, то в этот день не стоит забывать и о них. Обязательно позвоните дальним родственникам, навестите родных и близких, напишите старым друзьям. Старайтесь прислушиваться к критике второй половинки и не унывайте, если придется провести день в уединении.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроению и самочувствию в такие дни ничего не угрожает, но желательно следить за тем, сколько у вас осталось сил, чтобы не испортить себе вечер. В вымотанном состоянии будет сложнее получать удовольствие от развлечений.

Это идеальный день для умеренных физических нагрузок и смены обстановки. Астрологи советуют не заниматься экстремальными видами спорта и не перегружать организм.