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Маховик времени: блестящие колготки и локоны — как Наталья Ионова, Божена Рынска и другие провожали эпоху гламура

Маховик времени: блестящие колготки и локоны — как Наталья Ионова, Божена Рынска и другие провожали эпоху гламура

Столичная светская жизнь предпринимает попытки выйти из анабиоза — в лучших пижамах знаменитости теперь стекаются в зум-конференции, чтобы провести аукцион (но торги уже идут без былого азарта) или посмотреть фильм (но теперь его и правда приходится смотреть, а не убегать с пресс-вола прямиком на коктейльную вечеринку).

В общем, самое время снова раскручивать маховик и вспоминать, как оно было раньше, в сытые и здоровые нулевые. Эпоха уже на излете, идет 2009 год, но гламур не сдает позиций. Ульяна Цейтлина ходит в блестящих колготках, которым бы позавидовала Маша Распутина, Божена Рынска накручивает локоны, а в это же время мир столичной моды уже меняется — в Москве на альтернативной Неделе моды проходит показ Гоши Рубчинского, куда заглядывают Кирилл Серебренников и Дерек Бласберг.

Итак, смотрим!

Показ Chapurin в Royal Bar — 27 мая 2009 года


Неделя моды Cycles and Seasons by MasterCard — апрель 2009 года


Коктейль в бутике Leviev — 27 мая 2009 года


Russian Fashion Week — апрель 2009 года



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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