Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ

Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ

Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
Топ-менеджмент американской фармкомпании Moderna, объявившей, что она ближе других к открытию вакцины против COVID-19, заработал десятки миллионов долларов на торговле собственными акциями, сообщает CNN в пятницу.

В минувший понедельник цена акций Moderna взлетела на 30% после того, как биотехнологическая компания объявила о многообещающих скорых результатах своей вакцины против коронавируса, напоминает телеканал. По его данным, больше всех заработал на торговле акциями компании ее финансовый директор, который получил прибыль в 16,8 миллиона долларов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило
какие "безобидные" привычки снижают иммунитет
какие "безобидные" привычки снижают иммунитет
Мясников насчитал миллионы потенциально переболевших коронавирусом россиян
Мясников насчитал миллионы потенциально переболевших коронавирусом
Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что Джейми Кинг — наркоманка
Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что
Венсана Касселя госпитализировали
Венсана Касселя госпитализировали
В США задумались о первом за почти 30 лет ядерном испытании
В США задумались о первом за почти 30 лет ядерном испытании
«Выпекаем» удачу: 3 обряда с тестом — на счастье, любовь и благополучие
«Выпекаем» удачу: 3 обряда с тестом — на счастье, любовь
Аргентина сегодня может объявить дефолт
Аргентина сегодня может объявить дефолт
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности
Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности
Бразилия отодвинула Россию на третье место в лидерах по коронавирусу
Бразилия отодвинула Россию на третье место в лидерах по коронавирусу

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 21 мая
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной

Еще по теме

В Канаде одобрили проведение испытаний вакцины от COVID-19
В США получены обнадеживающие результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса
СМИ: в Китае предварительно одобрили испытания второй вакцины от COVID-19
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за создание вакцины против COVID-19