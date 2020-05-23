Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ

Анастасия Иванова

Топ-менеджмент американской фармкомпании Moderna, объявившей, что она ближе других к открытию вакцины против COVID-19, заработал десятки миллионов долларов на торговле собственными акциями, сообщает CNN в пятницу.

В минувший понедельник цена акций Moderna взлетела на 30% после того, как биотехнологическая компания объявила о многообещающих скорых результатах своей вакцины против коронавируса, напоминает телеканал. По его данным, больше всех заработал на торговле акциями компании ее финансовый директор, который получил прибыль в 16,8 миллиона долларов.