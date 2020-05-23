Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Метро в Киеве таки запустят 25 мая: в столице решили ослабить карантин, несмотря на возражения Минздрава (видео)

Метро в Киеве таки запустят 25 мая: в столице решили ослабить карантин, несмотря на возражения Минздрава (видео)

Метро в Киеве таки запустят 25 мая: в столице решили ослабить карантин, несмотря на возражения Минздрава (видео)

В Киеве 23 мая с 12:00 начинает работать в обычном режиме весь общественный наземный транспорт, а метро заработает с 25 мая. Об єтом заявили и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, а также заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на брифинге в субботу.

Как отметил Мондриевский, в соответствии с заседания комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве в субботу утром было принято решение о переходе на второй этап ослабления карантина.

«Учитывая изменение показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, мы сегодня имеем в Киеве следующие показатели: общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения составляет менее 12 человек на 100 000 населения, а именно 11,7», — заявил он.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News
[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

За перекусывающими мужчинами заметили странную привычку
За перекусывающими мужчинами заметили странную привычку
Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав
Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав
В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу
В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу
Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти
Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти
В Подмосковье загорелась деревянная церковь
В Подмосковье загорелась деревянная церковь
Крупнейшая компания мира по аренде машин обанкротилась из-за коронавируса
Крупнейшая компания мира по аренде машин обанкротилась из-за
Правительство одобрило выделение средств на обеспечение нацпроекта по МСП
Правительство одобрило выделение средств на обеспечение нацпроекта по
Модная битва: Вероника Ферраро против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Вероника Ферраро против Дарьи Коноваловой
Советник Бориса Джонсона проигнорировал коронавирус и проехал полстраны
Советник Бориса Джонсона проигнорировал коронавирус и проехал
Россия первой в мире ввела в эксплуатацию плавучую АЭС
Россия первой в мире ввела в эксплуатацию плавучую АЭС
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

Кличко: транспорт в Киеве заработает в обычном режиме 23 мая, метро — 25 мая
Кличко просит Кабмин ослабить карантин в Киеве, несмотря на несоответствие столицы требованиям
Кличко назвал предварительную дату ослабления карантина в Киеве
В КГГА рассказали, сколько на самом деле людей живет в Киеве