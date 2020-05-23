Метро в Киеве таки запустят 25 мая: в столице решили ослабить карантин, несмотря на возражения Минздрава (видео)

Влада Некрасова

В Киеве 23 мая с 12:00 начинает работать в обычном режиме весь общественный наземный транспорт, а метро заработает с 25 мая. Об єтом заявили и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, а также заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на брифинге в субботу.

Как отметил Мондриевский, в соответствии с заседания комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве в субботу утром было принято решение о переходе на второй этап ослабления карантина.

«Учитывая изменение показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, мы сегодня имеем в Киеве следующие показатели: общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения составляет менее 12 человек на 100 000 населения, а именно 11,7», — заявил он.

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