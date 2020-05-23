Михалков ответил матом на критику его передачи о чипировании

Вадим Карасев

Кадр: БесогонTV / YouTube

Режиссер Никита Михалков матом ответил на критику владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, который назвал глупым выпуск его авторской передачи «Бесогон ТВ» о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать людей. «Паш, ты *** (обалдел — прим. «Ленты.ру») что ли? Ты с ума сошел?» — возмутился Михалков в новом выпуске программы, опубликованной на YouTube.

Режиссер также посетовал на высказывание Гусева о том, что такие передачи, как «Бесогон ТВ», рассчитаны на «быдляк». По словам Михалкова, среди его зрителей наверняка есть люди, которые не обладают положением, достатком, образованием или связями уровня Гусева, однако заверил, что некоторые представители его аудитории очень удивились бы, узнав, что их назвали «быдляком».

Кроме того, Михалков напомнил Гусеву о том, что их связывает давнее знакомство. «Вот это как? Член Совета по правам человека при президенте, мой сосед, охотник, наши дети в одной школе учились, Паша… Благородный человек, литератор, с которым водку пили вместе, анекдоты охотничьи хохотали. Как он может сетовать на то, что прокуратура не ввела какие-то санкции против твоего соседа за слова, которые он не говорил, в передаче, которую он не видел?» — подытожил режиссер и назвал высказывание Гусева «доносом на соседа».

В начале мая Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру. Позже руководство «России 24» подчеркнуло, что не планирует отказываться от передачи «Бесогон ТВ». Однако Михалков объявил, что новый выпуск его передачи выйдет только на YouTube.