Минобороны показало пуск спутника противоядерного "Купола"

Вадим Карасев

22 мая с космодрома Плесецк был запущен спутник под кодовым обозначением "Космос-2546", ставший четвертым таким аппаратом в Единой космической системе обнаружения (пусков ядерных боевых ракет) и боевого управления "Купол".

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" был произведен "Роскосмосом" по заказу Минобороны. Он прошел в штатном режиме. Военное ведомство опубликовало видеозапись со стартовой площадки.



Предыдущие спутники "Тундра" системы "Купол" "Космос-2510", "Космос-2518" и "Космос-2541" были выведены на орбиту соответственно в ноябре 2015 года, в мае 2017-го и в сентябре 2019-го. "Купол", согласно словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, стал современной заменой спутниковой системы обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет "Око-1".