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МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко

МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко
Следствие рассматривает самоубийство как предварительную версию гибели депутата Верховной рады Украины от группы "Доверие" Валерия Давиденко, об этом сообщил советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк.

Информацию о гибели Давиденко ранее подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко. По его словам, тело нашли в офисе.

"МВД Украины подтверждает факт гибели народного депутата Украины Валерия Давиденко. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. Также там лично находится глава ГУ ЧП в Киеве Андрей Крищенко. Предварительная версия - самоубийство. Все подробности позже", - написал Шкиряк в Facebook.


Валерия Давиденко.
# В мире
По материалам: ria.ru

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