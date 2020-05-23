На Дону рассказали, почему закрыли рынки

Вадим Карасев

В Ростовской области проводятся внеплановые проверки рынков и торговых центров. Основные выявленные нарушения – несоблюдение дистанции, отсутствие антисептиков и нарушение масочного режима. Об этом проинформировал журналистов главный санитарный врач области Евгений Ковалев во время брифинга, сообщает Дон-24.

После проверок надзорных органов была приостановлена деятельность оптово-розничных рынков «Алмаз», «Изумруд», «Атлант», «Классик», а также торгового дома «Максимовъ» и одного из магазинов сети «Магнит». Чуть позже были закрыты рынки «Шайба» и «Квадро».

По словам Ковалева, объявление на воротах рынка «Вход без маски запрещен» - недостаточная мера. Но именно так поступили некоторые руководители торгующих организаций.

При этом отмечается, что сезонные ярмарки в области продолжают работу. За прошедшую неделю жалоб на их работу поступало немного.

Напомним, что обязательный масочный режим введен постановлением губернатора от 30 апреля. Согласно документу носить маски или респираторы обязаны все граждане при выходе из дома.