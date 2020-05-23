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На развитие коммунальной инфраструктуры добавят миллиард

На развитие коммунальной инфраструктуры добавят миллиард

Тема: Какие законы вступают в силу


В сторону увеличения пересмотрены объемы финансирования в 2020 году программы на содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры регионов и муниципалитетов.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 13 мая 2020 года № 673 «О внесении изменений в приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» вступает в силу сегодня, 23 мая.

В 2020 году на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, находящейся в собственности субъектов РФ или муниципалитетов, дополнительно направят 1 миллиард рублей.

Общий объем госассигнований на эти цели по программе обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами составит 6,2 миллиарда рублей, в том числе 5,5 миллиарда рублей из федеральной казны, 0,7 миллиарда — из бюджетов регионов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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