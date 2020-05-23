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Названа дата открытия детских лагерей в Ростовской области

Названа дата открытия детских лагерей в Ростовской области

Евгений Ковалев главный санитарный врач Дона сообщил, что с 1 июля в Ростовской области в детских лагерях начнется оздоровительная кампания. Он отметил, что произойдет это при положительной эпидобстановке.

"Я надеюсь, что за оставшееся время мы сможем создать необходимые условия для безопасного нахождения детей в лагерях. Они будут там без масок. Сейчас работники лагерей проходят дистанционное гигиеническое обучение", - отметил Ковалев.

Всего в Ростовской области к открытию готовятся 30 загородных и 900 пришкольных лагерей.

"Летняя оздоровительная кампания очень важное мероприятие, оно улучшает здоровье наших детей на длительное время. В Ростовской области очень высокий уровень, мы должны обеспечить своевременное начало данной кампании в регионе", - сказал врач.

Ранее было отмечено, что при резком ухудшении эпидемиологической ситуации все детские лагеря будут отданы под обсерваторы для заболевших коронавирусом, сообщает ДОН24.

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По материалам: u-f.ru

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