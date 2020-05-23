"Немного смешно": Притула признался, что так и не получил орден от Зеленского (видео)

Лидия Мартынова

Известный телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула, который ярко показал, до чего довел украинцев карантин в связи с пандемией коронавируса, рассказал журналистам, что награжден орденом за волонтерство, но награду ему так и не вручили.



В интервью «Радио Свобода» Притула вспомнил, что в декабре 2019 года друзья ему сообщили, что он награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени. По словам телеведущего, он ехал в автомобиле со Светлодарской дуги, в это время ему пришли СМС-сообщения о друзей о награде.

«Конечно, я порадовался, слезу пустил. Наконец государство обратило внимание на какие-то мои волонтерские потуги», — рассказал Притула.

Но после этого с ним никто из чиновников не связывался, его не приглашали в официальные инстанции, чтобы вручить награду.

«Он, видимо, где-то лежит или в Офисе президента, или в любом другом аппарате. Возможно, им кто-то любуется. … Я не знаю. Но это немного смешно, если честно», — признался Притула.

Шоумен добавил, что готов прийти на официальную церемонию вручения награды, чтобы потом показывать орден внукам.

«Так же, как я в возрасте 6, 8, 10, 12 лет играл медалями и орденом своего деда Василия Михайловича Будасюка, который воевал во Вторую мировую», — объяснил Притула.

Напомним, ранее Притула высказался по поводу языкового вопроса на телевидении.