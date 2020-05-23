NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России

Влада Некрасова

Журналист Калеб Ларсон рассказал о разработке в России экраноплана "Чайка-2", назвав это возрождением "Каспийского монстра" времен холодной войны. Об этом пишет издание National Interest.

В статье говорится, что в экранопланах используется экранный эффект, который возникает при полете на очень малой высоте и представляет собой набегающий поток между крыльями самолета и поверхностью, образующий "воздушную подушку".

Отмечается, что экранопланы создавались в 1980-1990-е годы для ВМФ СССР. Автор статьи вспоминает проект "Лунь". По словам обозревателя, создание изделия вызвало переполох в разведывательном сообществе США, окрестившем экраноплан "Каспийским монстром".