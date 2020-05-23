Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России

NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России

NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
Журналист Калеб Ларсон рассказал о разработке в России экраноплана "Чайка-2", назвав это возрождением "Каспийского монстра" времен холодной войны. Об этом пишет издание National Interest.

В статье говорится, что в экранопланах используется экранный эффект, который возникает при полете на очень малой высоте и представляет собой набегающий поток между крыльями самолета и поверхностью, образующий "воздушную подушку".

Отмечается, что экранопланы создавались в 1980-1990-е годы для ВМФ СССР. Автор статьи вспоминает проект "Лунь". По словам обозревателя, создание изделия вызвало переполох в разведывательном сообществе США, окрестившем экраноплан "Каспийским монстром".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Госдума будет проводить пленарные заседания каждую неделю
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило
какие "безобидные" привычки снижают иммунитет
какие "безобидные" привычки снижают иммунитет
Мясников насчитал миллионы потенциально переболевших коронавирусом россиян
Мясников насчитал миллионы потенциально переболевших коронавирусом
Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что Джейми Кинг — наркоманка
Кайл Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что
Венсана Касселя госпитализировали
Венсана Касселя госпитализировали
В США задумались о первом за почти 30 лет ядерном испытании
В США задумались о первом за почти 30 лет ядерном испытании
«Выпекаем» удачу: 3 обряда с тестом — на счастье, любовь и благополучие
«Выпекаем» удачу: 3 обряда с тестом — на счастье, любовь
Аргентина сегодня может объявить дефолт
Аргентина сегодня может объявить дефолт
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности
Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности
Бразилия отодвинула Россию на третье место в лидерах по коронавирусу
Бразилия отодвинула Россию на третье место в лидерах по коронавирусу

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 21 мая
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной

Еще по теме

Россия создаёт военного «арктического монстра»
Власти анонсировали создание опытного экраноплана с ракетами до 2027 г
Россия начала разработку ракетного экраноплана
Мантуров рассказал о новой разработке Минобороны