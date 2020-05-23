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Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане

Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Власти Пакистана выплатят компенсации по 1 миллиону рупий (около 6200 долларов) семьям погибших при крушении самолета в городе Карачи, передает РИА Новости.

Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А-320 с 99 людьми на борту рухнул на жилой район города Карачи в пятницу днем, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. На борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек. Двое пассажиров самолета выжили.

Министр авиации Гулам Сарвар Хан Хан отметил, что двое выживших при падении самолета получат по 500 тысяч рупий. Компенсации получат жители района, чьи дома и машины пострадали при катастрофе.


сообщало, что Ребенок выжил в авиакатастрофе в Пакистане.
# В мире
По материалам: ria.ru

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