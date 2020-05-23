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Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса

Оценена мощность грядущей второй волны коронавирусаФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса: она будет слабее первой. Об этом заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, после эпидемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции.

«Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет», — пояснила Малинникова.

Инфекционист напомнила, что человечество уже сталкивалось с инфекциями, вызванными вирусами SARS и MERS. Причем врачи уже практически не обнаруживают SARS среди других вирусов, добавила она. Малинникова заявила, что он не вызывает серьезной заболеваемости, хотя ранее приводил к тяжелой атипичной пневмонии.

Специалист Минздрава считает, что большое значение в подготовке ко второй волне имеет определение антител к коронавирусу. «Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», — заключила Малинникова.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки новой волны коронавируса в стране. По его словам, она может наступить с октября по ноябрь.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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