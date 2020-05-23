Онлайн-кинотеатры против пиратства: как победить в неравной борьбе?

Вадим Карасев

Впервые за пять лет в России снизился объем рынка интернет-пиратства. Эксперты ожидают дальнейшего прогресса и объясняют такие успехи сотрудничеством местных компаний с иностранными стриминговыми платформами и действием Антипиратского меморандума.

Согласно данным международной компании Group-IB на конец 2019 года, впервые за 5 лет рынок интернет-пиратства в России не только остановился в росте, но и показал падение. Его объем составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года. Причем в 2015 году он равнялся $32 млн, в 2017-м - $85 млн, в 2018-м - $87 млн.

Специалисты в качестве основных причин падения доходов пиратов называют удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение "большой тройки" пиратских сетей доставки контента, улучшение антипиратского законодательства и принятие Антипиратского меморандума.

"Студии участвуют в формировании так называемого "Специального доклада 301", который ежегодно публикует Торговое представительство США - он касается нарушений интеллектуальных прав в мире. С момента включения в него России где-то в 2000-х годах и до сих пор наша страна считается регионом с серьезными проблемами с пиратством. Поэтому уверен, что зарубежные студии в целом оценивают проблему достаточно серьезно, другой вопрос, что ни не очень активно с этим борются. В борьбе с пиратством и защитой собственного контента российские правообладатели наголову активнее, чем их зарубежные коллеги", - говорит генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

По данным исследования ИА TelecomDaily, совокупная выручка официальных онлайн-кинотеатров, работающих в России, по итогам 2019 выросла на 45% и составила 27 млрд рублей. Причем доля американской площадки Netflix в Рунете лишь 4%, хотя российский зритель заинтересован в производимом компанией контенте. Аналогичная ситуация - с HBO, которая уже занимается дистрибуцией своего контента через "Амедиатеку".

Права на онлайн-трансляцию сериалов, снятых зарубежными студиями, активно приобретают российские онлайн-кинотеатры. Однако пираты и здесь не отстают. "Вообще, успех онлайн-кинотеатра зиждется на контенте, маркетинге и продукте. Любой недостаток одной из трех частей создает проблемы во взаимодействии с пользователем и не позволяет быстро расти. Это сложная задача: "КиноПоиск" за девять месяцев должен был успевать бежать в три разные стороны с одинаковой скоростью, чтобы подписной продукт не отставал от контента, контент - от маркетинга»", - объяснила директор по развитию медиасервисов "Яндекса". Таким образом, пираты вредят и прокатчикам, и производителям.



Объединение пострадавших сторон могло бы дать еще больший эффект - особенно сейчас, когда россияне начали активно пользоваться легальными стриминговыми сервисами. Однако западные сервисы не проявляют активность в достижении договоренностей.

"Я знаю, что российские правообладатели, у которых есть свои собственные сервисы, например "Премьер", "Море.ТВ", "Кино1.ТВ", а также все наши легальные онлайн-кинотеатры участвуют в антипиратском процессе уже много лет. Мы понимаем, чего ожидать друг от друга, у нас образовался тесный формат сотрудничества, и в этой отраслевой коалиции мы дальше коммуницируем с государством по поводу борьбы с пиратами. Наши зарубежные коллеги достаточно долго пренебрегали возможностью и правом как-то защищать свой контент, студии буквально два года назад начали заниматься судами по этому вопросу, хотя эта опция уже 5 лет как открыта. Большого фокуса на борьбу с пиратством с их стороны я, честно говоря, не наблюдаю. Что-то есть, но это происходит в том числе под нашим давлением", - заметил Бырдин.

Отсутствие заинтересованности он объяснил небольшой долей российского рынка в масштабах мира. При этом для отечественной киноиндустрии потери из-за пиратства часто - вопрос выживания в экономическом плане. Тем не менее такое сотрудничество вполне достижимо, полагает руководитель департамента защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

"Правообладатели из России и зарубежных стран могли бы, например, кооперироваться ассоциациями. Те, кто владеет контентом, отчасти являются конкурентами, но объединение усилий в борьбе с пиратством мне кажется возможным. Одна из проблем, которую можно решить всем вместе – это трансграничность передачи данных. В каждой стране есть масса собственных законов, при этом хостинги могут быть разбросаны по всему миру, видеобалансеры (CDN, которые предоставляют плеер пиратам) также рассредоточены по разным государствам, и чтобы все это консолидировать, границы стран и местные законы не должны мешать", - считает эксперт.

"Чистоте" Рунета также способствует и подписанный 1 ноября 2018 года меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. В рамках договоренностей создан реестр указателей страниц сайтов, нарушающих авторские и смежные права, за полтора года в него направлено более 3,4 млн. пиратских ссылок, 2,8 млн. из которых удалены из поисковой выдачи. Соглашение правообладателей и Интернет-сервисов предусматривает также механизм восстановления ссылок в поиске - общее количество таких ссылок за все время работы составило 1747.

"Я надеюсь, что уже после того, как Антипиратский меморандум станет законом, а этот процесс должен завершиться в этом году, мы все-таки продвинемся по этому пути дальше и не только будем удалять какой-то контент из поисковой выдачи в рамках такого взаимодействия, без непосредственного участия государства, но и перейдем к внесудебным решениям об ограничении доступа к сайтам, которые принимаются самими правообладателями. Речь идет о регулировании информационного пространства, когда пиратские сайты с множественностью нарушений будут уходить в блок. Я думаю, история с меморандумом показывает, что правообладатели вполне могут справиться и самостоятельно", - заявил Бырдин.