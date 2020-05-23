Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 мая

Вадим Карасев

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 23 мая превысило 5,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 5 211 172 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 108,7 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 338 183 пациента, 2,05 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,6 миллиона зараженных). На вторую строчку рейтинга поднялась Бразилия (330,8 тысячи человек), опередив Россию (326,4 тысячи). Также в пятерке остались Великобритания (255,5 тысячи) и Испания (234,8 тысячи)

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 96 007 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8894 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 326 448

случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 99 тысяч человек, 3249 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,1 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.