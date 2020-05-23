ОПЗЖ: Полиция помогала радикалам при нападении на офис партии в Киеве
23 мая Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) распространила официальное заявление после того, как националисты атаковали ее офис в центре Киева.
Заявление опубликовано на сайте партии. В нем указывается, что нападавшие действовали при поддержке полиции, которая не позволила вмешаться в ситуацию охранникам офиса.
Одного из охранников, как заявляют в партии, пришлось госпитализировать после удара в висок. Полиция же начала действовать только после того, как фашиствующие молодчики закончили свою акцию.
В политсиле считают, что данное нападение является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию партии в вопросах выполнения Минских соглашений и установлении мира на Донбассе, по поводу недопустимости внешнего управления Украиной со стороны США.
Напомним, что 23 мая украинские радикалы из «Национального корпуса» устроили акцию перед зданием, где расположен офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» на улице Васильковской в Киеве. Полиция стала пресекать их действия только после того как прогремел взрыв.
Как сообщало ИА Newstes, накануне, 22 мая председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук призвал власти Украины покончить с внешним управлением США. Политик констатировал, что оно является главной угрозой национальной безопасности, независимости и суверенитету Украины.