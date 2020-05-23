ОПЗЖ: Полиция помогала радикалам при нападении на офис партии в Киеве

Лидия Мартынова

23 мая Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) распространила официальное заявление после того, как националисты атаковали ее офис в центре Киева.

Заявление опубликовано на сайте партии. В нем указывается, что нападавшие действовали при поддержке полиции, которая не позволила вмешаться в ситуацию охранникам офиса.

«Благодаря действиям полиции, заблокировавшей работу охраны офиса, национал-радикалы свободно нападали на работников офиса и охрану, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской. Атаки, который были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском», — говорится в сообщении.

Одного из охранников, как заявляют в партии, пришлось госпитализировать после удара в висок. Полиция же начала действовать только после того, как фашиствующие молодчики закончили свою акцию.

«Атака бандитствующих неонацистов на офис крупнейшей оппозиционной партии показала, что власть президента Зеленского и его слуг продолжает политику заигрывания с национал-радикалами и идейными наследникам фашизма. Что ультраправые уличные банды продолжают пользоваться покровительством правоохранительной системы и живут вне рамок закона», — подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

В политсиле считают, что данное нападение является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию партии в вопросах выполнения Минских соглашений и установлении мира на Донбассе, по поводу недопустимости внешнего управления Украиной со стороны США.

«Оно явилось попыткой запугать сторонников нашей партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, продемонстрировав, что национал-радикалам и идейным наследникам фашизма не удастся сломить наш народ. Не имея возможности опровергнуть эту позицию в открытой политической дискуссии, наши политические противники используют подконтрольных национал-радикалов для террора и запугивания. Таких национал-радикалов власть держит на крючке, не выдвигая обвинений даже за особо тяжкие преступления», — говорится в заявлении партии.

Напомним, что 23 мая украинские радикалы из «Национального корпуса» устроили акцию перед зданием, где расположен офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» на улице Васильковской в Киеве. Полиция стала пресекать их действия только после того как прогремел взрыв.

Как сообщало ИА Newstes, накануне, 22 мая председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук призвал власти Украины покончить с внешним управлением США. Политик констатировал, что оно является главной угрозой национальной безопасности, независимости и суверенитету Украины.