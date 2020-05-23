Ордену Ленина — 90 лет

Алексей Вольцев

Орден Ленина — высшая награда Советского Союза, учрежденная Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. А первое награждение им состоялось ровно 90 лет назад, 23 мая 1930 года — орден получила газета «Комсомольская правда».

Орденом Ленина в СССР награждали за особо выдающиеся заслуги в революционном движении. А также в трудовой деятельности, защите социалистического отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами. Его можно было получить за укрепление мира или иные отличия на почве служения Советскому государству и обществу.

Первое в истории награждение орденом Ленина произошло по Постановлению Президиума ЦИК от 23 мая 1930 года — орденом Ленина №1 награждена газета «Комсомольская правда» за активное содействие в усилении темпов социалистического строительства. А также за организацию социалистического соревнования молодежных коллективов в годы первой пятилетки и, одновременно, к пятилетию выхода первого номера газеты.

Также в числе первых награжденных были и крупные военачальники: Блюхер, Буденный, Ворошилов, Тухачевский. А также герои первых пятилеток: шахтер Алексей Стаханов, машинист локомотива Петр Кривонос, труженики сельского хозяйства Мария Демченко, Мамлакат Нахангова, Марк Озерный и другие.

До начала Великой Отечественной войны орден Ленина получили более 6500 человек, ещё 41 тысяча орденов была вручена во время войны. К 1977 году количество награждённых превысило 400 тысяч. А последнее награждение орденом состоялось в декабре 1991 года — после распада СССР награждений им более не производилось.