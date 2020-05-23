От Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Leah Millis / Reuters

Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию. Об этом пишет The Hill.

Председатели комитетов выразили обеспокоенность по поводу того, что Штаты отправили аппараты ИВЛ в Россию, пока США все еще находятся в критической фазе реагирования на пандемию коронавируса. По их мнению, американский лидер использовал деньги налогоплательщиков для набора политических очков.

Конгрессмены уточнили, что не против отправки предметов медицинского назначения в действительно нуждающиеся страны, но не в случае, когда «критически важные, спасительные для жизни аппараты срочно необходимы в самих Штатах».

От президента потребовали до 4 июня предоставить в Конгресс информацию о поставках медоборудования в другие страны, а также раскрыть источник финансировании этих поставок.

Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ прибыла в российскую столицу 21 мая на транспортном самолете ВВС США. Ожидается, что второй рейс со 150 аппаратами ИВЛ прибудет в Россию на следующей неделе. Весь груз поставляется на безвозмездной основе и будет передан Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве. Стоимость поставки оценивается в 5,6 миллиона долларов.

В начале апреля в США из России был отправлен гуманитарный груз, который был полностью оплачен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «Согласно итоговым договоренностям, фонд полностью оплатил поставку российского груза в США, а американская сторона оплатила поставку ответного американского груза в РФ», — сообщили в РФПИ.