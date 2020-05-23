Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отдых в Испании станет доступен для туристов с июля

Отдых в Испании станет доступен для туристов с июля

Испания вновь откроет для себя международный туризм, объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Отдых в Испании станет доступен иностранцам с июля 2020 года.

Испания ввела жесткие ограничительные меры из-за вспышки коронавируса. 14 марта в стране был объявлен карантин. За два месяца Испания потеряла почти 29 тысяч жителей, погибших от COVID-19. Общее число заболевших достигает 281 904 (по данным на 23 мая 2020 года). Но сегодня, как заявил Санчес, коэффициент распространения коронавируса в Испании составляет 0,20.

Испанский премьер-министр призвал всех туристов мира "готовиться к отдыху в Испании". Самое трудное позади, уверен политик. На данный момент в Испании все еще действует 14-дневный карантин для всех иностранцев, въезжающих в страну. Это продлится как минимум до окончания чрезвычайного положения, которое должно завершиться 7 июня. После этой даты власти Испании либо продлят ограничительные меры, либо отменят их полностью.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена
Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена
Анонсировано продолжение кинофраншизы «Джон Уик»
Анонсировано продолжение кинофраншизы «Джон Уик»
Лунный день сегодня 24 мая 2020 года
Лунный день сегодня 24 мая 2020 года
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании
Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании
Российская лыжница назвала допинг необходимой частью профессионального спорта
Российская лыжница назвала допинг необходимой частью
В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры
Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской
В Москве умерли 59 человек с коронавирусом
В Москве умерли 59 человек с коронавирусом
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле
Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле
Бывший "ангел" Victoria's Secret Катя Григорьева и футболист Антон Шунин стали родителями
Бывший "ангел" Victoria's Secret Катя Григорьева и футболист Антон

Топ на сегодня

Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в
Венесуэла предупредила генсека ООН об угрозе США иранским танкерам
Венесуэла предупредила генсека ООН об угрозе США иранским танкерам
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров
Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

Еще по теме

В Испании намерены продлить режим повышенной готовности из-за COVID-19
Испанский премьер: Мы достигли пика пандемии
Передвижение по Испании ограничат
Испания выступила за отмену виз для россиян