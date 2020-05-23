Отдых в Испании станет доступен для туристов с июля

Вадим Карасев

Испания вновь откроет для себя международный туризм, объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Отдых в Испании станет доступен иностранцам с июля 2020 года.

Испания ввела жесткие ограничительные меры из-за вспышки коронавируса. 14 марта в стране был объявлен карантин. За два месяца Испания потеряла почти 29 тысяч жителей, погибших от COVID-19. Общее число заболевших достигает 281 904 (по данным на 23 мая 2020 года). Но сегодня, как заявил Санчес, коэффициент распространения коронавируса в Испании составляет 0,20.

Испанский премьер-министр призвал всех туристов мира "готовиться к отдыху в Испании". Самое трудное позади, уверен политик. На данный момент в Испании все еще действует 14-дневный карантин для всех иностранцев, въезжающих в страну. Это продлится как минимум до окончания чрезвычайного положения, которое должно завершиться 7 июня. После этой даты власти Испании либо продлят ограничительные меры, либо отменят их полностью.