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Покинутый отцом в детстве мужчина стал папой для миллиона пользователей сети

Покинутый отцом в детстве мужчина стал папой для миллиона пользователей сетиФото: Dad, how do I? / YouTube

Американец Роб Кинни (Rob Kenney) завел YouTube-канал «Отец, как это сделать?» (Dad, how do I?), на который меньше чем за два месяца подписались почти 900 тысяч человек. Как пишет Upworthy, Роб выкладывает ролики с обычными советами, которые мог бы дать отец своему ребенку.

В семье Роба, помимо него самого, было еще семеро детей. Отец ушел от них, когда блогеру было 12 лет, так что детство он провел со старшим братом. Его историю опубликовал пользователь Facebook Крис Харт (Chris Hart). Пост стал вирусным, и вскоре количество подписчиков на канале Кинни увеличилось в несколько раз — с 41 тысячи до более одного миллиона.

В комментариях к публикации пользователи соцсети посчитали, что именно Кинни становится отцом для тех, кто вырос только с матерью или был сиротой. Роб в интервью рассказал, что для него целью в жизни было вырастить детей — их у него двое. «У меня впереди еще долгая жизнь. Так что я могу передать людям кое-что, что я знаю, помочь им. И я получаю такие замечательные комментарии! Это очень приятно», — поведал Кинни.

На своем канале блогер выкладывает советы о том, как, например, завязать галстук или погладить рубашку. Он также снимает ролики о ремонте сантехники и о бритье. В среднем каждый из них собирает чуть менее 100 тысяч просмотров, однако последнее видео, на котором Роб благодарит подписчиков, набрало более 400 тысяч просмотров.

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По материалам: lenta.ru

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