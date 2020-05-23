Полина Аскери-Белоцерковская, Ирина Чайковская, Екатерина Андреева и другие гости благотворительного Zoom-ужина

Вадим Карасев

Светская Москва вновь собралась перед экранами: ограничения, введенные властями в столице, многое не позволяют, но на онлайн-мероприятия не распространяются. Александр Раппопорт и ресторан "Пифагор" провели благотворительный Zoom-ужин "В Греции все есть" в пользу фонда "Друзья". А посетили его Полина Аскери-Белоцерковская, Ирина Чайковская, Екатерина Андреева, Екатерина Мцитуридзе, Николай Усков и многие другие гости.





Гости ужина

Ужины в Zoom стали не только способом выживания ресторанного бизнеса в период карантина, но и настоящим трендом со своими правилами. Каждая новая live-встреча проходит концептуальнее, интереснее и масштабнее.

На сей раз темой встречи была объявлена солнечная Греция. Традиционные блюда национальной греческой кухни в новейшей интерпретации шеф-поваров ресторана "Пифагор" стали главным предметом кулинарного исследования. В роли маэстро и ведущего вечера выступал сам Александр Раппопорт. Профессиональный мастер-класс по приготовлению и сервировке средиземноморских блюд он сопровождал увлекательными рассказами об истории их появления, культуре и традициях древней цивилизации.





Александр и Марина Раппопорт





Екатерина Андреева





Николай Усков





Полина Аскери-Белоцерковская





Ксения Соловьева





Екатерина Мцитуридзе





Ян Яновский и Елена Фейгин





Юлия Визгалина





Мария Богданович





Маргарита Лиева





Ксения Чилингарова





Марина Жигалова-Озкан





Ирина Вольская





Ирина Чайковская





Дина Немцова и Екатерина Одинцова





Евгения Линович





Василий Борисов и Марианна Максимовская





Дмитрий Семаков и Эвелина Хромченко





Ольга Панченко





Марк Гарбер





Инга Берман





Дарья и Станислав Лисиченко





Наталья Боброва