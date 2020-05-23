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Полина Аскери-Белоцерковская, Ирина Чайковская, Екатерина Андреева и другие гости благотворительного Zoom-ужина

Полина Аскери-Белоцерковская, Ирина Чайковская, Екатерина Андреева и другие гости благотворительного Zoom-ужина

Светская Москва вновь собралась перед экранами: ограничения, введенные властями в столице, многое не позволяют, но на онлайн-мероприятия не распространяются. Александр Раппопорт и ресторан "Пифагор" провели благотворительный Zoom-ужин "В Греции все есть" в пользу фонда "Друзья". А посетили его Полина Аскери-Белоцерковская, Ирина Чайковская, Екатерина Андреева, Екатерина Мцитуридзе, Николай Усков и многие другие гости.


Гости ужина

Ужины в Zoom стали не только способом выживания ресторанного бизнеса в период карантина, но и настоящим трендом со своими правилами. Каждая новая live-встреча проходит концептуальнее, интереснее и масштабнее.

На сей раз темой встречи была объявлена солнечная Греция. Традиционные блюда национальной греческой кухни в новейшей интерпретации шеф-поваров ресторана "Пифагор" стали главным предметом кулинарного исследования. В роли маэстро и ведущего вечера выступал сам Александр Раппопорт. Профессиональный мастер-класс по приготовлению и сервировке средиземноморских блюд он сопровождал увлекательными рассказами об истории их появления, культуре и традициях древней цивилизации.


Александр и Марина Раппопорт


Екатерина Андреева


Николай Усков


Полина Аскери-Белоцерковская


Ксения Соловьева


Екатерина Мцитуридзе


Ян Яновский и Елена Фейгин


Юлия Визгалина


Мария Богданович


Маргарита Лиева


Ксения Чилингарова


Марина Жигалова-Озкан


Ирина Вольская


Ирина Чайковская


Дина Немцова и Екатерина Одинцова


Евгения Линович


Василий Борисов и Марианна Максимовская


Дмитрий Семаков и Эвелина Хромченко


Ольга Панченко


Марк Гарбер


Инга Берман


Дарья и Станислав Лисиченко


Наталья Боброва
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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