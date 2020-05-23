Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжиВладимир ПознерФото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. Также Познер обнародовал личную переписку с оппонентом, но подчеркнул, что продолжать обсуждения больше не намерен.

Познер отметил, что не будет обсуждать сам выпуск передачи Михалкова «Бесогон». «Да и комментировать его программу тоже не буду, поскольку это не только бессмысленно, но и означало бы опускаться на уровень, который я считаю для себя недопустимым», — написал телеведущий. В этом выпуске Михалков рассказывал якобы о плане миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать население планеты. По мнению Познера, он уважает талант режиссера, который когда-то им обладал. Но «мы давно знакомы, придерживаемся совершенно разных взглядов и симпатиями друг к другу не страдаем», — так прокомментировал телеведущий нынешнее общение с Михалковым.

Познер написал режиссеру письмо, которое просил оставить личным и нигде не публиковать. «Я рад, что Вы испытали цензуру, потому что уверен, что никогда от нее Вы не страдали: Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской, ни во времена Брежнева, ни во времени Горбачева, ни во времени Ельцина цензура Вас не коснулась, и, как мне кажется, полезно такому человеку, как Вы, испытать ее действие. Согласитесь, оскорбительно и мерзко», — писал телеведущий.

Также он обвинил Михалкова в манипулировании сознанием зрителей: «Вы говорите, что у Вас нет иной цели, как задавать вопросы, чтобы люди задумывались. На самом деле, Никита Сергеевич, все эти «вопросы» (ставлю кавычки, потому что они по сути таковыми не являются, они на самом деле являются ответами, ответами, отражающими Вашу точку зрения) задаются, чтобы наталкивать зрителя «задуматься» совершенно определенным образом».

Михалков просьбу о приватности не исполнил, и зачитал отрывки из письма Познера в эфире очередного выпуска «Бесогона». В ответ Познер выложил полную переписку, в том числе и ответ Михалкова. Режиссер заявил, что сталкивался с цензурой: «Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что один мой фильм "Родня" получил в Госкино 117 поправок, из которых мне пришлось выполнить 70, чтобы картина вышла на экран», а также посчитал дальнейшие дебаты бессмысленными. «Позиции друг друга мы знаем. Они почти во всем полярны и потому не вижу необходимости их вновь друг другу разъяснять», — подытожил режиссер.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone London
Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone
В России оценили вероятность ядерных испытаний США
В России оценили вероятность ядерных испытаний США
Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов
Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении
Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику "Бесогона", журналист выложил их переписку
Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику
Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму
Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного сериала "Династия"
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств

Топ на сегодня

Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от

Еще по теме

Познер испытал отвращение к передаче Михалкова о чипировании человечества
Михалков обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки
Познер оценил теорию об искусственном происхождении коронавируса
Познер рассказал о разговоре с Путиным по поводу возвращения Парфенова на ТВ