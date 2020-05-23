Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Вадим Карасев

Владимир ПознерФото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. Также Познер обнародовал личную переписку с оппонентом, но подчеркнул, что продолжать обсуждения больше не намерен.

Познер отметил, что не будет обсуждать сам выпуск передачи Михалкова «Бесогон». «Да и комментировать его программу тоже не буду, поскольку это не только бессмысленно, но и означало бы опускаться на уровень, который я считаю для себя недопустимым», — написал телеведущий. В этом выпуске Михалков рассказывал якобы о плане миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать население планеты. По мнению Познера, он уважает талант режиссера, который когда-то им обладал. Но «мы давно знакомы, придерживаемся совершенно разных взглядов и симпатиями друг к другу не страдаем», — так прокомментировал телеведущий нынешнее общение с Михалковым.

Познер написал режиссеру письмо, которое просил оставить личным и нигде не публиковать. «Я рад, что Вы испытали цензуру, потому что уверен, что никогда от нее Вы не страдали: Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской, ни во времена Брежнева, ни во времени Горбачева, ни во времени Ельцина цензура Вас не коснулась, и, как мне кажется, полезно такому человеку, как Вы, испытать ее действие. Согласитесь, оскорбительно и мерзко», — писал телеведущий.

Также он обвинил Михалкова в манипулировании сознанием зрителей: «Вы говорите, что у Вас нет иной цели, как задавать вопросы, чтобы люди задумывались. На самом деле, Никита Сергеевич, все эти «вопросы» (ставлю кавычки, потому что они по сути таковыми не являются, они на самом деле являются ответами, ответами, отражающими Вашу точку зрения) задаются, чтобы наталкивать зрителя «задуматься» совершенно определенным образом».

Михалков просьбу о приватности не исполнил, и зачитал отрывки из письма Познера в эфире очередного выпуска «Бесогона». В ответ Познер выложил полную переписку, в том числе и ответ Михалкова. Режиссер заявил, что сталкивался с цензурой: «Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что один мой фильм "Родня" получил в Госкино 117 поправок, из которых мне пришлось выполнить 70, чтобы картина вышла на экран», а также посчитал дальнейшие дебаты бессмысленными. «Позиции друг друга мы знаем. Они почти во всем полярны и потому не вижу необходимости их вновь друг другу разъяснять», — подытожил режиссер.