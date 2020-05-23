Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику "Бесогона", журналист выложил их переписку
Режиссер Никита Михалков и журналист Владимир Познер вступили в публичную перепалку из-за программы "Бесогон". Познер раскритиковал выпуск, посвященный чипированию.
Канал "Россия 24" отказался повторять передачу Михалкова под названием "У кого в кармане государство?", посвященную возможности чипирования людей. Режиссер счел это цензурой и объявил о возможном переходе на Youtube. Следующий выпуск передачи канал вообще решил не ставить.
Познер посмотрел скандальный выпуск по настоянию приятеля и из уважения к таланту режиссера решил высказать свое мнение о передаче лично Михалкову в частном письме. Причем в переписке он пообещал, что она не станет достоянием общественности, и попросил не раскрывать содержание письма и режиссера. Через несколько дней комментарий по поводу выпуска "БесогонТВ" у Познера взяла радиостанция "Эхо Москвы".
Публичная позиция журналиста не понравилась Михалкову. Новый эпизод "БесогонТВ", который вышел в Youtube под названием "Познер, поп Гапон и Гуси-лебеди", он посвятил реакции общества на скандальную программу, уделив особое внимание критике со стороны Познера. В частности, режиссер обвинил журналиста в разглашении частной переписки из-за того, что было сказано в интервью "Эху Москвы".
После этого Михалков зачитал выдержки из письма Познера, обвинив его в искажении слов о том, что он никогда не испытывал цензуры, а также прокомментировал факты из биографии Познера и вспомнил о трех его паспортах.
Журналист ответил на это в своем блоге, обвинив оппонента в манипуляции.
Познер решил обнародовать полный текст их частной переписки. С ним можно ознакомиться на сайте журналиста. В конце Познер заявил, что не будет комментировать СМИ их перепалку, так как считает это ниже своего достоинства.