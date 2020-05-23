Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику "Бесогона", журналист выложил их переписку

Вадим Карасев

Режиссер Никита Михалков и журналист Владимир Познер вступили в публичную перепалку из-за программы "Бесогон". Познер раскритиковал выпуск, посвященный чипированию.

Канал "Россия 24" отказался повторять передачу Михалкова под названием "У кого в кармане государство?", посвященную возможности чипирования людей. Режиссер счел это цензурой и объявил о возможном переходе на Youtube. Следующий выпуск передачи канал вообще решил не ставить.

Познер посмотрел скандальный выпуск по настоянию приятеля и из уважения к таланту режиссера решил высказать свое мнение о передаче лично Михалкову в частном письме. Причем в переписке он пообещал, что она не станет достоянием общественности, и попросил не раскрывать содержание письма и режиссера. Через несколько дней комментарий по поводу выпуска "БесогонТВ" у Познера взяла радиостанция "Эхо Москвы".

Посмотрел с отвращением, там лжи колоссально много. Надо отдать ему должное, это сделано профессионально. Он якобы задает вопросы, мол, подумайте, а на самом деле дает ответы. Это меня совершенно возмутило.

Публичная позиция журналиста не понравилась Михалкову. Новый эпизод "БесогонТВ", который вышел в Youtube под названием "Познер, поп Гапон и Гуси-лебеди", он посвятил реакции общества на скандальную программу, уделив особое внимание критике со стороны Познера. В частности, режиссер обвинил журналиста в разглашении частной переписки из-за того, что было сказано в интервью "Эху Москвы".

На хрена вы меня тронули? Вы же написали мне письмо: "это письмо сугубо личное, я не собираюсь публиковать его". На хера вы вылезли со своим интервью буквально через несколько дней?

После этого Михалков зачитал выдержки из письма Познера, обвинив его в искажении слов о том, что он никогда не испытывал цензуры, а также прокомментировал факты из биографии Познера и вспомнил о трех его паспортах.

Журналист ответил на это в своем блоге, обвинив оппонента в манипуляции.

Михалков оправдывает опубликование отрывков из моего письма тем, что я будто бы нарушил свое обещание не публиковать его, выступив на "Эхе Москвы" с критикой его программы. На самом деле я ничего не нарушил, потому что ни разу не сказал, что не стану отвечать на вопрос о том, как я отношусь к его программе, если меня спросят. Так что здесь Никита Сергеевич применил чисто шулерский прием и, увы, не только здесь.

Познер решил обнародовать полный текст их частной переписки. С ним можно ознакомиться на сайте журналиста. В конце Познер заявил, что не будет комментировать СМИ их перепалку, так как считает это ниже своего достоинства.