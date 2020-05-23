Правительство одобрило распределение средств на выплаты медикам, работающим с группой риска

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Кабмин одобрил распределение средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают медпомощь больным коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства.

Из резервного фонда было выделено 41,8 миллиарда рублей, из них свыше 10 миллиардов были распределены для 85 субъектов РФ, нераспределенный резерв составил 31,7 миллиарда рублей.

«В связи со сформировавшейся потребностью из нераспределенного резерва на предоставление стимулирующих выплат было выделено 9,3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Проектом распоряжения предлагается распределить оставшийся нераспределенный резерв «на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19».

На сайте Совета Федерации создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию с COVID-19.

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