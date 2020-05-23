Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Правительство одобрило распределение средств на выплаты медикам, работающим с группой риска

Правительство одобрило распределение средств на выплаты медикам, работающим с группой риска

Правительство одобрило распределение средств на выплаты медикам, работающим с группой риска

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Кабмин одобрил распределение средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают медпомощь больным коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства.

Из резервного фонда было выделено 41,8 миллиарда рублей, из них свыше 10 миллиардов были распределены для 85 субъектов РФ, нераспределенный резерв составил 31,7 миллиарда рублей.

«В связи со сформировавшейся потребностью из нераспределенного резерва на предоставление стимулирующих выплат было выделено 9,3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Проектом распоряжения предлагается распределить оставшийся нераспределенный резерв «на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19».

На сайте Совета Федерации создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию с COVID-19.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в Россию
Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за выход из Договора по открытому небу
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за выход из Договора по
Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции
Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции
Четыре страны бойкотировали заседание СБ ООН по Крыму
Четыре страны бойкотировали заседание СБ ООН по Крыму
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года
Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года
В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей
В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей
Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июне 2020 года
За перекусывающими мужчинами заметили странную привычку
За перекусывающими мужчинами заметили странную привычку
Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав
Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав
В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу
В Киеве ожидают, что республики Донбасса разоружатся к августу
Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти
Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

Регионы получат субсидии на социальные цели
Регионы получат свыше 22,4 млрд рублей на майские выплаты медикам
Российские регионы получат более 5 млрд рублей на поддержку медиков, задействованных в борьбе с COVID-19
Кабмин уточнил распределение субсидий на молочное скотоводство