Правительство одобрило выделение средств на обеспечение нацпроекта по МСП

Влада Некрасова

Правительство РФ одобрило выделение Минэкономразвития средств на увеличение в 2020 году обеспечения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить выделение в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 12000000 тысяч рублей на увеличение в 2020 году финансового обеспечения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.