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Правительство одобрило выделение средств на обеспечение нацпроекта по МСП

Правительство одобрило выделение средств на обеспечение нацпроекта по МСП
Правительство РФ одобрило выделение Минэкономразвития средств на увеличение в 2020 году обеспечения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить выделение в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 12000000 тысяч рублей на увеличение в 2020 году финансового обеспечения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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