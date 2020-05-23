Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома

Лидия Мартынова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на поддержку российского автопрома, пять из которых пойдут на покупку машин скорой помощи, сообщили в пресс-службе кабмина.

"На различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 25 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.