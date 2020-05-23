Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на поддержку российского автопрома, пять из которых пойдут на покупку машин скорой помощи, сообщили в пресс-службе кабмина.

"На различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 25 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone London
Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone
В России оценили вероятность ядерных испытаний США
В России оценили вероятность ядерных испытаний США
Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов
Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении
Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику "Бесогона", журналист выложил их переписку
Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику
Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму
Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного сериала "Династия"
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств

Топ на сегодня

Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от

Еще по теме

Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
Правительство выделит 8,8 млрд рублей на поддержку авиастроительной отрасли
Минтранс РФ получит 5 млрд рублей на закупку российских самолетов
13 регионов получат 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям