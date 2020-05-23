Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил «Вечерней Москве».

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать», — отметил Пригожин, добавив, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить».

По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. При этом, считает продюсер, положение дел улучшится не раньше чем через полгода. Пригожин также добавил, что, скорее всего, даже после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий зрители не сразу начнут покупать билеты на концерты.

Продюсер подчеркнул, что артисты, как и прочие граждане, платят налоги и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.

Ранее в мае российский артист Сергей Глушко, известный как Тарзан, пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. По словам Глушко, его единственный бизнес — фитнес-центр — закрылся из-за ограничений на фоне пандемии.