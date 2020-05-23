Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса

Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса

Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавирусаФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил «Вечерней Москве».

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать», — отметил Пригожин, добавив, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить».

По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. При этом, считает продюсер, положение дел улучшится не раньше чем через полгода. Пригожин также добавил, что, скорее всего, даже после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий зрители не сразу начнут покупать билеты на концерты.

Продюсер подчеркнул, что артисты, как и прочие граждане, платят налоги и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.

Ранее в мае российский артист Сергей Глушко, известный как Тарзан, пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. По словам Глушко, его единственный бизнес — фитнес-центр — закрылся из-за ограничений на фоне пандемии.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сергей Лазарев разочаровался в профессии
Сергей Лазарев разочаровался в профессии
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса
Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за
Латвия, вслед за США, обвинила Россию в нарушении нескольких договоров
Латвия, вслед за США, обвинила Россию в нарушении нескольких договоров
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов
Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых
В США решили развивать экономику с помощью гигантской статуи Илона Маска
В США решили развивать экономику с помощью гигантской статуи Илона
«Вести в субботу» сняли с эфира из-за заражения сотрудника коронавирусом
«Вести в субботу» сняли с эфира из-за заражения сотрудника
Диверсия в зоне карабахского конфликта: Азербайджан готовится к войне
Диверсия в зоне карабахского конфликта: Азербайджан готовится к войне
"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной
"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти
Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в Россию
Жириновский предложил ограничить возвращение трудовых мигрантов в

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Еще по теме

Продюсер Пригожин рассказал о жизни российских артистов в кредит
Пригожин объяснил увольнение всех артистов лейбла Фадеева «поцелуями в жопу»
России предрекли массовую отмену концертов зарубежных звезд из-за коронавируса
Иосиф Пригожин с волосами удивил поклонников