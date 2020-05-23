Проблемы беженцев на фоне пандемии могут оказаться бомбой замедленного действия

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Проблемы мигрантов для многих стран не решены, а лишь временно отошли на второй план на фоне пандемии, тема беженцев никуда не исчезла. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал немецкий политолог-международник, член Валдайского клуба Александр Рар.

«Люди, бегущие из своих стран, по-прежнему прибывают и в Турцию, и в Грецию, и в другие страны — к внешним границам ЕС. Информационное затишье не сняло все вытекающие из этого проблемы. А они взрывоопасны для Европы», — сказал Рар.

Политолог отметил, что единственным сдерживающим фактором для мигрантов в настоящее время является закрытость внутренних границ Евросоюза. «Но проблема в любой момент может всплыть на поверхность со всем вытекающим для нее драматизмом. Это — бомба замедленного действия», — считает он.

По словам Александра Рара, сейчас в ФРГ примерно миллион мигрантов, приехавших с 2015 года, и не все они соблюдают карантинный режим. «Про немцев могу сказать, что они поддерживают железную дисциплину. Когда им говорят сидеть дома — они сидят, когда разрешают выйти — выходят… Беженцам же такое отношение к рекомендациям властей объяснить очень сложно», — пояснил политолог.