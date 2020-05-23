"Продолжим работу". В США намерены достичь соглашения с РФ по ДСНВ

Лидия Мартынова

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты намерены активно работать над новым взаимовыгодным Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений с Россией.

"Мы видим большой потенциал в сотрудничестве России и США. Россия страдает от COVID-19, и мы пережили сложный кризис с коронавирусом, пришедшим к нам из Китая. Мы помогали россиянам, мы посылали им респираторы. В начале кризиса они послали защитную одежду. Поэтому я думаю, что у нас хорошие отношения с Россией, и я думаю, что мы будем очень усердно работать над новым договором СНВ. У нас есть отличная переговорная команда, которая сейчас собрана", – заявил О'Брайен в интервью германской газете Bild, опубликованном в субботу.

Он сообщил, что США готовы работать над условиями договора.

Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован. Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписанты сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Москву и Вашингтон к обмену данными о числе боеголовок и носителей дважды в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

Ранее радио Sputnik сообщало, что США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями.