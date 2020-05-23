Проект «Искусство онлайн» в пандемии привлек более восьми миллионов человек

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Проект Сбербанка и Okko «Искусство онлайн» за время пандемии коронавируса привлек более восьми миллионов человек. Об этом старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова рассказала на пресс-конференции, посвященной переходу культурной индустрии в онлайн из-за режима самоизоляции, сообщается в пресс-релизе.

«Сейчас у людей формируется привычка приходить в цифровой мир за культурными впечатлениями. В проекте Сбербанка и Okko "Искусство Онлайн" представлено более 500 наименований культурного контента, который уже посмотрели более восьми миллионов человек. А когда снимут ограничения, эти зрители с радостью пойдут в театры и музеи», — подчеркнула Завьялова.

По словам представительницы Сбербанка, пандемия «выступила в роли мощного катализатора»: «Водораздела между онлайн и офлайн больше не существует. На выходе мы получаем разные форматы искусства, которые существуют комплементарно друг другу».

Генеральный директор Okko Яна Бардинцева отметила, что для объединения культурного контента необходим «единый хаб», которым и стала платформа Okko. «Благодаря проекту “Искусство онлайн” люди со всей России, ранее не имевшие возможности посетить театры, музеи и другие культурные площадки из-за обширной географии страны, получили доступ к спектаклям и концертам самых знаменитых объектов из сферы культуры. Мы рады, что в сложный период самоизоляции симбиоз высокого искусства и передовых технологий пришёлся по душе нашей аудитории», — подчеркнула она.