Простая математика: в ТГК объяснили, почему Россия должна вывести свои с Донбасса в августе

Лидия Мартынова

Для того, чтобы на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей могли состояться местные выборы по украинскому законодательству, Россия, как отмечал президент Зеленский, должна вывести оттуда свои войска, чтобы обеспечить безопасность волеизъявления.

И оккупационные войска, как показываются расчеты, должны быть выведены с Донбасса самое позднее в августе.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Математика очень проста. Мы сегодня говорим о том, что согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября должны состояться очередные местные выборы. Соответственно, плановая избирательная кампания начинается заблаговременно, то есть в августе», — сказал он.

По словам вице-премьер-министра, такие сроки должны быть соблюдены в том случае, если Россия согласна вместе с Украиной дать сигнал мировому обществу и партнерам — немцам и французам в первую очередь — что мы действительно настроены на восстановлению мира на украинской земле, на восстановлении территориальной целостности страны.

Проведение выборов, уверен Резников, должно соответствовать требованиям минских договоренностей по части безопасности.

По его словам, для того чтобы выполнить формулу Штайнмайера, в Украину должна приехать миссия Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ, которая имеет мандат на мониторинг выборов.

«Я общался с представителями этой организации. Они говорят, что для того, чтобы направить мониторинговую миссию, они направляют оценочную миссию. В том числе, Офицеры безопасности этой миссии делают вывод, является безопасным направить туда вообще своих наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ», — отметил министр.

В то же время, если на Донбассе находятся иностранные войска и нет контроля со стороны украинского правительства, то, соответственно, не может быть гарантирована безопасность для наблюдателей.

«Это означает, что для того, чтобы там можно было провести законные выборы, в соответствии с копенгагенским стандартам и украинскому законодательству, там должна быть безопасная территория. Соответственно, где-то в августе должны уже быть выведены оттуда войска и проведено розброенням. Вот откуда эта дата. Два месяца осталось», — отметил министр.

Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине есть все необходимые законы для проведения местных выборов на Донбассе согласно минским договоренностям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент высказал официальную точку зрения своего ведомства о том, что провести честное голосование на Донбассе возможно лишь при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над ее границей.