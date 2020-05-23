Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах. Документ в субботу, 23 мая, размещен на официальном портале правовой информации.

Новая норма разрешает применять почту и электронное голосование на выборах всех уровней, а также на референдумах. Помимо этого, позволяется собирать подписи избирателей с помощью портала госуслуг. Также закон дает возможность откладывать выборы глав регионов в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Майя Гришина пояснила, что дистанционное голосование нужно для того, чтобы избиратели смогли поставить подписи вне зависимости от обстановки. Так, к нему могут прибегнуть, если организовать другие формы невозможно. Оно также позволит проголосовать тем, кто не может сделать это очно из-за опасности для здоровья.

Закон о дистанционном голосовании был принят Госдумой 13 мая. Спустя неделю он был одобрен Советом Федерации.