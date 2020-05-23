Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборахФото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах. Документ в субботу, 23 мая, размещен на официальном портале правовой информации.

Новая норма разрешает применять почту и электронное голосование на выборах всех уровней, а также на референдумах. Помимо этого, позволяется собирать подписи избирателей с помощью портала госуслуг. Также закон дает возможность откладывать выборы глав регионов в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Майя Гришина пояснила, что дистанционное голосование нужно для того, чтобы избиратели смогли поставить подписи вне зависимости от обстановки. Так, к нему могут прибегнуть, если организовать другие формы невозможно. Оно также позволит проголосовать тем, кто не может сделать это очно из-за опасности для здоровья.

Закон о дистанционном голосовании был принят Госдумой 13 мая. Спустя неделю он был одобрен Советом Федерации.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone London
Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone
В России оценили вероятность ядерных испытаний США
В России оценили вероятность ядерных испытаний США
Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов
Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении
Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику "Бесогона", журналист выложил их переписку
Познер поспорил с Михалковым: режиссер обиделся на критику
Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Объявлена сумма выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму
Аксенов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х номинациях
ВТБ получил награды премии спортмаркетинга Marspo Awards в 3-х
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного сериала "Династия"
К 87-летию Джоан Коллинз: светский шик и скандалы легендарного
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств

Топ на сегодня

Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от

Еще по теме

В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании
Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах