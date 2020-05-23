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Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что в Единый день голосования 13 сентября для тех россиян, кто в этот день не сможет проголосовать по месту жительства, будет организовано голосование на цифровых избирательных участках.

Для этого избиратель должен подать соответствующее заявление через портал госуслуг или МФЦ, а в установленных Центризбиркомом случаях — через территориальные и участковые комиссии. Перечень цифровых участков утвердит ЦИК на основании предложений местных избиркомов.


Госдумы, выборы депутатов региональных законодательных собраний, а также глав регионов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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