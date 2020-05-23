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Редкий экземпляр книги о Гарри Поттере продали за 33 тысячи фунтов

Редкий экземпляр книги о Гарри Поттере продали за 33 тысячи фунтов
Редкий экземпляр книги Джоаны Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердой обложке из первого тиража 1997 года (было выпущено 500 экземпляров) продали на онлайн-аукционе в Великобритании за 33 тысячи фунтов стерлингов, сообщает Metro.

По информации сайта, издание, а также две его копии в мягком переплете (их купили за 4200 фунтов и 3700 фунтов) примерно 12 лет назад обнаружила учительница за пределами школы среди других книг, которые собирались выбросить.


"Я тогда спасла около пяти романов о Гарри Поттере, так как мне их стало жалко. Я люблю чтение и книги", — прокомментировала 65-летняя британка, которая решила остаться анонимной.

Ожидалось, что максимальная цена составит 20 тысяч фунтов (до аукциона книга в твердом переплете имела оценку в 8–12 тысяч из-за повреждений на обложке). Но ставки продолжали расти.


После торгов учительница, которая в итоге заработала более 40 тысяч фунтов стерлингов заявила: "Сказать, что я довольна, ничего не сказать".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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