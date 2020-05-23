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Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи

Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи

Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 330 тыс., и страна вышла на второе место в мире по этому показателю, отодвинув Россию на третью строчку. В России, по последним данным, больше 326 тыс. случаев коронавируса. На первом месте — США.

В Московской области с 23 мая отменяется требование об обязательном наличии электронного пропуска, введенного ранее из-за распространения коронавируса. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, для поездки в Москву пропуска будут действовать до 27 мая, а потом документ надо будет оформлять через портал mos.ru.

Сплетнями назвал спикер парламента Чечни Магомед Даудов информацию, появившуюся накануне, о болезни главы республики Рамзана Кадырова. По словам Даудова, поводов для беспокойства нет, так как Кадыров здоров.

Режим чрезвычайного положения, введённый из-за ситуации с коронавирусом, а также комендантский час завершены в Грузии. Снимается запрет на присутствие в легковых автомобилях (кроме такси) более трёх человек, двое их которых должны были быть на задних сиденьях. Кроме того, разрешается выход на улицу людям старше 70 лет.

Демократы, которые руководят комитетами в Палате представителей США, отправили в Белый дом письмо с требованием к президенту Дональду Трампу объяснить отправку в Россию аппаратов ИВЛ.

Переход России в режим соблюдения Договора об открытом небе является наилучшим способом сохранить преимущества этого соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя планы США выйти из Договора.

Киев занял деструктивную позицию на видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе, где в итоге не было принято никаких решений. Об этом заявил представитель России в группе Борис Грызлов. Он отметил, что киевские власти устроили на неподконтрольных им территориях востока страны «гуманитарную катастрофу».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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