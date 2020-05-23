Россия первой в мире ввела в эксплуатацию плавучую АЭС

Вадим Карасев

В России введена в эксплуатацию первая в мире плавучая атомная электростанция. Она также стала самой северной АЭС в мире.

АЭС "Академик Ломоносов" сейчас располагается на Чукотке. После долгих испытаний она получила положительные заключения от Росприроднадзора и Ростехнадзора о соответствии требованиям согласованной проектной документации.

22 мая был отдан приказ о вводе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в эксплуатацию. При этом отдавать энергию в узлы российских городов она начала еще в конце 2019 года.

С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире.

"Академик Ломоносов" оснащен двумя атомными реакторами КЛТ-40С. Каждый из них обладает мощностью в 35 МВт. Общая электрическая мощность ПАТЭС составляет 70 МВт, а тепловая – 50 Гкал/ч.