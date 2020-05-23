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Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаровФото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Этим летом в центральной части России могут возникнуть торфяные пожары. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.

В учреждении напомнили, что ранее синоптики спрогнозировали в ряде областей летние периоды с экстремально высокой температурой. «При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях», — уточнили спасатели.

При этом ученые отметили, что благодаря холодному и дождливому маю масштабы пожаром будут не такими угрожающими, как в 2010 году.

Летом и частично осенью 2010 года на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей. Москва в течение нескольких дней была окутана плотным смогом из-за природных пожаров в Подмосковье. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе были превышены в несколько раз.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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