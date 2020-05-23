Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Вадим Карасев

Участница флешмоба #поракупальниковФото: Самара Live

Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини. Фотографии опубликованы в сообществе Самара Live во «ВКонтакте».

Россияне примерили защитные костюмы на купальники и предложили всем оценить, каково работать в такой одежде. Они сделали фотографии в комбинезонах на пляжах, в магазинах и во дворах.

По словам одного из участников флешмоба #поракупальников, журналиста Леонида Кошмана, находиться в таком костюме практически невыносимо. «Очень жарко, очки запотевают. А если еще и работать, осуществлять свою деятельность нужно — еще сложнее. Поэтому огромный респект и уважение врачам», — сказал он и добавил, что в купальнике нет ничего постыдного.

Ранее тульскую медсестру поддержала также врач-педиатр из Петербурга Анастасия Орлова, снявшаяся в нижнем белье. По ее словам, она сама ходит в защитных костюмах и знает, как в них некомфортно и невыносимо душно.

Снимок с медсестрой в бикини появился 19 мая. Сама девушка объяснила, что оделась так, потому что ей было очень жарко, и она не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать. Коллега медсестры признался, что до скандала в таком виде ходили и другие медики, преимущественно мужчины. «Вы работали в этих костюмах? В них очень жарко. Я лично тоже в трусах только выхожу на смену», — заявил он.