Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19
Объявление Госдепартаментом США конкурса на получение гранта в $ 250 тыс. на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения» говорит о том, Вашингтон ведет деструктивную работу вместо того, чтобы совместными усилиями вести борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявили в российском посольстве в Штатах.
Они напомнили, что во время недавних переговоров президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству в области борьбы с пандемией. Страны обменялись грузами необходимой помощи.
Напомним, ранее некоторые американские СМИ обвинили Россию в занижении данных об умерших от коронавируса. Но никаких доказательств не предъявлено.