Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19

Лидия Мартынова

Объявление Госдепартаментом США конкурса на получение гранта в $ 250 тыс. на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения» говорит о том, Вашингтон ведет деструктивную работу вместо того, чтобы совместными усилиями вести борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявили в российском посольстве в Штатах.

«Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину — полностью или частично — за недоработки собственных властей», — говорят дипломаты.

Они напомнили, что во время недавних переговоров президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству в области борьбы с пандемией. Страны обменялись грузами необходимой помощи.

«Уже можно предугадать, кто получит грант госдепа. Все эти НПО хорошо известны. И в их „продукции“ главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали „не мыть руки“ (это фейкньюс). От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя», — добавили в посольстве.

Напомним, ранее некоторые американские СМИ обвинили Россию в занижении данных об умерших от коронавируса. Но никаких доказательств не предъявлено.