Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры

Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры

Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры

В соцсетях набирает популярность флешмоб в поддержку медсестры тульского инфекционного госпиталя Надежды Жуковой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме поверх купальника.


Флешмоб организовали активисты из Самары. На опубликованных фотографиях они позируют в полупрозрачных халатах и нижнем белье.


Вся история началась с того, что в одной из больниц Тулы медсестра, которая работает с коронавирусными больными, была вынуждена выйти на работу лишь в купальнике, так как в защитном костюме очень жарко.


После того как фото сотрудницы больницы попало в Сеть, в региональном Минздраве ее осудили и вынесли замечание.

Однако пользователи соцсетей, среди которых было немало врачей, поддержали медсестру, обратив внимание на то, что она не позировала специально, а исполняла свои служебные обязанности, не нарушая инструкций.

Как сообщало ИА Newstes, вслед за этим за Жукову вступился и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который встретился с ней лично и поблагодарил за работу.

Отметим, что вся эта история сделала Надежду очень популярной в социальных сетях, о ней начали писать зарубежные СМИ.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена
Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена
Анонсировано продолжение кинофраншизы «Джон Уик»
Анонсировано продолжение кинофраншизы «Джон Уик»
Лунный день сегодня 24 мая 2020 года
Лунный день сегодня 24 мая 2020 года
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании
Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании
Российская лыжница назвала допинг необходимой частью профессионального спорта
Российская лыжница назвала допинг необходимой частью
В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры
Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской
В Москве умерли 59 человек с коронавирусом
В Москве умерли 59 человек с коронавирусом
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле
Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле
Бывший "ангел" Victoria's Secret Катя Григорьева и футболист Антон Шунин стали родителями
Бывший "ангел" Victoria's Secret Катя Григорьева и футболист Антон

Топ на сегодня

Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в
Венесуэла предупредила генсека ООН об угрозе США иранским танкерам
Венесуэла предупредила генсека ООН об угрозе США иранским танкерам
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров
Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

Еще по теме

Тульская медсестра в бикини влюбила в себя иностранцев
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Онищенко заступился за медсестру из Тулы, надевшую на работу прозрачный защитный костюм
Глава тульского Минздрава поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм