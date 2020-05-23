Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры

Алексей Вольцев

В соцсетях набирает популярность флешмоб в поддержку медсестры тульского инфекционного госпиталя Надежды Жуковой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме поверх купальника.





Флешмоб организовали активисты из Самары. На опубликованных фотографиях они позируют в полупрозрачных халатах и нижнем белье.





Вся история началась с того, что в одной из больниц Тулы медсестра, которая работает с коронавирусными больными, была вынуждена выйти на работу лишь в купальнике, так как в защитном костюме очень жарко.





После того как фото сотрудницы больницы попало в Сеть, в региональном Минздраве ее осудили и вынесли замечание.

Однако пользователи соцсетей, среди которых было немало врачей, поддержали медсестру, обратив внимание на то, что она не позировала специально, а исполняла свои служебные обязанности, не нарушая инструкций.

Как сообщало ИА Newstes, вслед за этим за Жукову вступился и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который встретился с ней лично и поблагодарил за работу.

Отметим, что вся эта история сделала Надежду очень популярной в социальных сетях, о ней начали писать зарубежные СМИ.