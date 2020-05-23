РПЦ пожаловалась на тяжелое материальное положение на фоне эпидемии

Вадим Карасев

В Русской православной церкви Московского патриархата заявили, что испытывают тяжелое материальное положение в связи с распространением коронавируса COVID-19.

По словам главы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимира Легойды, РПЦ столкнулась с падением числа прихожан, а как следствие – с уменьшением сумм пожертвований.

"Всем понятно, что религиозная организация живет за счет пожертвований: людей нет - нет пожертвований", – сказал он.

Приходы церкви он назвал "социально ориентированными некоммерческими организациями". Также Легойда напомнил, что патриархат участвует в организации волонтерской помощи – в процессе участвуют в том числе сами священники, архиереи, епископы.

Ранее церковь была вынуждена отменить налог, взымаемый с епархий, на срок в три месяца. Наиболее пострадавшим приходам и благотворительным церковным проектам были выделены деньги от патриархата.

В России всего выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.