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Сербская оппозиция обрушилась с вымышленными обвинениями на Патриарха

Сербская оппозиция обрушилась с вымышленными обвинениями на Патриарха

Штаб лидера сербской оппозиции Драгана Джиласа обрушился с вымышленными обвинениями на главу Сербской православной церкви (СПЦ) Патриарха Иринея, сообщает сербская газета «Ало». Волну антицерковной пропаганды попытался нагнать приближенный Джиласа и «мозговой центр» всех операций оппозиционного блока «Союз за Сербию» Младжан Джорджевич.

В публикации подконтрольной оппозиции газеты он обвинил Иринея в том, что тот не поддержал голодовку, устроенную лидером движения «Двери» Бошко Обрадовичем, а также назвал предстоятеля СПЦ «ботом президента Вучича». Идеолог оппозиционеров не объяснил, на каком основании патриарх должен был поддерживать голодный перфоманс одиозного политика, но обвинил Иринея «в политической ангажированности» за ряд совместных заявлений и встреч с президентом страны Александром Вучичем.

В частности, оппозиционер раскритиковал патриарха за сделанные совместно с Вучичем заявления в поддержку Сербской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан, живущих в Черногории.

Выступив с обращением, патриарх Ириней поступил сообразно обязанностям главы Сербской православной церкви, который стоит на защите прав всех верующих и прихожан СПЦ, где бы они ни находились. По мнению же Джорджевича, владыка вместо этого должен был выразить поддержку Обрадовичу, прославившемуся своими насильственными способами борьбы за власть.

Оппозиционер попытался вменить в вину Иринею и то, что патриарх поддержал введенные правительством карантинные меры, хотя именно они помогли избежать распространения коронавирусной инфекции. Отказ от проведения пасхальных литургий в привычном формате и призыв отметить праздник дома он выдал за «доказательство того, что СПЦ во всем следует политике Александра Вучича». Оппозиционер заявил, что Церковь превращается в «партийную» и «берет деньги у власти на завершение храма Святого Саввы в Белграде».

Вдобавок Джорджевич обвинил патриарха Иринея во враждебном отношении к священникам, которые не поддерживают якобы существующий план Александра Вучича по разделу Косово и Метохии. Между тем сам сербский лидер неоднократно указывал на то, что никакого решения косовского вопроса не существует.

Эксперт по религиозным вопросам Желько Иньяц в интервью для «Ало» прокомментировал абсурдность аргументов Младжана Джорджевича.

«В обязанности церкви не входит играть роль оппозиции власти. Церковь — это не еще одна партия в Сербии, а национальный институт, существующий 800 лет. Церковь существовала тогда, когда еще и партий не было», — заявил Иньяц.

При этом эксперт отметил, что оппозиционер заинтересован в том, чтобы посеять смуту в рядах СПЦ.

«Нельзя проводить патриотическую и пророссийскую политику, как это задумал Джорджевич, и поддерживать владык, которые ведут откровенно пронатовскую политику, и профессоров богословского факультета, связанных с Фондом Сороса», — подчеркнул аналитик.

Эту точку зрения в эксклюзивном комментарии порталу «Балканист» поддержал также сербский адвокат Владимир Джуканович.

«Драган Джилас и [президент Черногории] Мило Джуканович с помощью Младжана Джорджевича ведут общую согласованную кампанию против Сербской православной церкви. Их объединяет цель устранить духовенство, защищающее каноны православия, и поставить на его место раскольников, которые помогут раздробить единую Сербскую православную церковь. Младжан Джорджевич — мозг этой операции. Существует мнение, что он сотрудничает с черногорским Агентством национальной безопасности. Я этого утверждать не берусь, но вербовка наших священников в Черногории даёт основания для этих предположений», — говорит сербский адвокат.

Кирилл Борщев
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По материалам: eadaily.com

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