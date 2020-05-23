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Сергей Лазарев разочаровался в профессии

Сергей Лазарев разочаровался в профессииСергей ЛазаревКадр: Eurovision Song Contest

Российский певец Сергей Лазарев признался, что разочаровался в профессии. Об этом он рассказал в программе «Однажды…» на телеканале НТВ.

«Многим в нашем шоу-бизнесе не хватает чувства вкуса, чувства собственного достоинства», — заявил артист.

Также Лазарев посетовал на то, что часто в хит-парадах оказываются люди, которые заплатили больше денег, а не добились чего-либо своими усилиями. «Это ужасно», — сказал он.

В марте Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Причиной стала несправедливая, по его мнению, оценка выступления одной из участниц проекта. Во время записи программы певец вступил в жаркий спор с поэтом-песенником Симоном Осиашвили, которому не понравилось, что участница исполняла песню на английском, а не на русском языке. «Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», — заявил Лазарев. Он добавил, что «его самого часто в этой жизни "судили" и "затыкали" из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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